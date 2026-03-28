珍惜生命│大坑瑞士花園40歲男子墮樓 倒臥平台昏迷送院
更新時間：08:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：08:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：08:15 2026-03-28 HKT
港島大坑發生墮樓事件。今日（28日）清晨6時12分，警方接獲報案，指大坑道113號瑞士花園有人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑平台位置。
救援人員接報後趕抵現場，發現一名年約40歲的男子倒臥在平台上，當時已陷入昏迷。救護員即場為事主急救，隨即由救護車將其送往瑪麗醫院搶救。
警方進入疑是事主的單位內調查，暫未發現遺書，案件初步列作「有人從高處墮下」處理。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
2026-03-27 09:00 HKT