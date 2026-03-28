珍惜生命│大坑瑞士花園40歲男子墮樓 倒臥平台昏迷送院

港島大坑發生墮樓事件。今日（28日）清晨6時12分，警方接獲報案，指大坑道113號瑞士花園有人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑平台位置。

救援人員接報後趕抵現場，發現一名年約40歲的男子倒臥在平台上，當時已陷入昏迷。救護員即場為事主急救，隨即由救護車將其送往瑪麗醫院搶救。

警方進入疑是事主的單位內調查，暫未發現遺書，案件初步列作「有人從高處墮下」處理。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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