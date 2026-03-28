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油麻地逆線Tesla與警車「狹路相逢」 獲警員「護送」褪車尷尬受查

突發
更新時間：07:12 2026-03-28 HKT
發佈時間：07:12 2026-03-28 HKT

今日凌晨網上流傳一段影片顯示，一輛深色Tesla電動車在寧波街公然逆線行駛，企圖往上海街方向前進。未料「狹路相逢」，一輛警車剛巧由上海街轉入，兩車在馬路中迎頭相遇，場面尷尬。

警員當場落車指令「褪車」　白衣女指手畫腳

影片可見，警車上的警員赫見Tesla逆線迎頭駛來，隨即停車。兩名警員隨即落車，要求Tesla司機立刻往後倒車，並一路「護送」至安全位置以便進一步調查。

期間，一名身穿白衣的女子出現在Tesla車旁，不斷用手勢指揮司機「褪車」。目前尚不清楚該女子是車上乘客還是熱心路人，而片段在警員展開調查後結束，事發具體日期及時間則有待確認。

網民熱議：最遙遠的距離是警察在面前

影片上載後引發網民熱烈討論，有人笑言「最遙遠的距離就是警察就在你面前」。亦有街坊指出，油麻地一帶單程路多，駕駛者必須看清交通標誌，否則逆線行駛極易釀成正面相撞慘劇。

根據香港法例，逆線行駛可被控以危險駕駛或不小心駕駛。

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