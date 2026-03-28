銅鑼灣崇光百貨對開紙皮起火 煙霧瀰漫街道 網民斥：邊個掟煙頭？

銅鑼灣鬧市周五（27日）下午發生火警。位於東角道崇光百貨（SOGO）對開的路邊，一堆棄置的紙皮箱及雜物突然起火，現場火勢一度猛烈並冒出大量濃煙，引起大批途人圍觀或避險。

雜物起火冒響聲 途人驚魂「以為拍戲」

網上流傳片段顯示，事發時火勢蔓延迅速，街道瞬間被煙霧壟罩，不少市民需捂住口鼻急步離開現場。有目擊者在社交平台表示，當時一走到地面即聽到「嘭」一下響聲，起初見到大批人圍觀還以為正在「拍戲」，隨後才驚覺是真的火警。

SOGO職員滅火筒加蒸餾水合力救火

火警發生後，有身穿西裝的疑似Sogo職員第一時間手持滅火筒衝向火場灌救。當火勢轉趨微弱後，更有工作人員合力搬來辦公室用的大型蒸餾水樽倒水降溫，並有人上前踐踏紙皮以徹底撲滅餘火。

上載影片的網民對職員的迅速反應表示讚賞，形容其「勇敢及時」，同時亦憤怒質問：「邊個掉煙頭？」懷疑火警是由未熄滅的煙蒂引致。