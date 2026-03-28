Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣崇光百貨對開紙皮起火 煙霧瀰漫街道 網民斥：邊個掟煙頭？

突發
更新時間：02:08 2026-03-28 HKT
發佈時間：02:08 2026-03-28 HKT

銅鑼灣鬧市周五（27日）下午發生火警。位於東角道崇光百貨（SOGO）對開的路邊，一堆棄置的紙皮箱及雜物突然起火，現場火勢一度猛烈並冒出大量濃煙，引起大批途人圍觀或避險。

雜物起火冒響聲　途人驚魂「以為拍戲」

網上流傳片段顯示，事發時火勢蔓延迅速，街道瞬間被煙霧壟罩，不少市民需捂住口鼻急步離開現場。有目擊者在社交平台表示，當時一走到地面即聽到「嘭」一下響聲，起初見到大批人圍觀還以為正在「拍戲」，隨後才驚覺是真的火警。

SOGO職員滅火筒加蒸餾水合力救火

火警發生後，有身穿西裝的疑似Sogo職員第一時間手持滅火筒衝向火場灌救。當火勢轉趨微弱後，更有工作人員合力搬來辦公室用的大型蒸餾水樽倒水降溫，並有人上前踐踏紙皮以徹底撲滅餘火。

上載影片的網民對職員的迅速反應表示讚賞，形容其「勇敢及時」，同時亦憤怒質問：「邊個掉煙頭？」懷疑火警是由未熄滅的煙蒂引致。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
01:46
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
突發
6小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電燒傷命危
01:15
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電燒傷命危
突發
4小時前
WeChat Pay HK宣布聯同深圳市南山區商務局推出「2026年南山區入境消費券活動」，由4月1日至6月30日向用戶派發總值逾千萬港元之電子消費券。 Edit caption
復活節豪派千萬南山區消費券 餐飲零售及南山海岸城4折！奈雪、盒馬、京東Mall全覆蓋
生活資訊
14小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
14小時前
前《東張西望》移加主持容羨媛舉家回港 奶奶不幸中風入院搶救 晒全家福集氣：佢好叻
前《東張西望》移加主持容羨媛舉家回港 奶奶不幸中風入院搶救 晒全家福集氣：佢好叻
影視圈
12小時前
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
影視圈
9小時前
東鐵綫受阻．最新車務安排｜旺角東至大圍站暫停服務 港鐵免費接駁巴士正來往九龍塘至大圍站
01:15
東鐵綫有人進入路軌範圍 旺角東至大圍站一度暫停 經處理後陸續全綫恢復
突發
7小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
10小時前
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel 撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
影視圈
6小時前