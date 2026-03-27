東鐵綫受阻｜張欣宇指逃生門原意為乘客可自行打開 當刻即啟動多重保護機制

東鐵綫畢架山隧道內一列港鐵列車行駛途中，有人擅自打開車尾逃生門，進入路軌範圍，導致列車停駛，旺角東站至大圍站服務受阻，而涉事35歲男子亦觸電全身燒傷昏迷。服務智慧交通聯盟理事長張欣宇向《星島頭條》表示，列車上的逃生門用意是當出現任何較嚴重的情況，乘客在無須職員協助下，自己有能力打開的逃生通道，「根據監管及法例要求設計，它就是要設計成一個普通乘客都可以將其打開逃生。不過港鐵列明若在非緊急時打開，屬蓄意破壞，可被檢控。」

相關報道：東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電全身燒傷昏迷

張欣宇指出，逃生門並非「輕輕觸碰」就會開啟的通道，「它有個盒扣住開關，要將其打開、並扭開開關，而且門有兩層，必然是有需要才可打開。」他又指，全世界大部分國家及地區對列車逃生安全的規定，均有要求在緊急情況下，設有讓乘客可自行逃生的通道，而令列車上的逃生門變得更難打開、要求職員解鎖或協助等，並不符合安全設計理念。

相關報道：東鐵綫有人進入路軌範圍 旺角東至大圍站一度暫停 經處理後陸續全綫恢復鐵綫受阻

他補充，一旦逃生門被打開，列車會立即啟動保護裝置並停駛，後方列車亦會因訊號系統的保護，在安全距離前停駛，同時控制中心會收到通知，並向通報沿線，屬多重保護機制。

根據港鐵附例，除非在緊急情況下，乘客不得擅自操作緊急出口，緊急停車掣或強行打開列車車門，未經授權強行打開，最高可罰款5000元。

記者 麥鍵瀧