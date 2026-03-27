葵涌貨櫃碼頭鬼油站燒不盡 海關再揭發拘兩男 與一周前火場僅隔3米

葵涌貨櫃碼頭南路駕駛考試中心，在短短一個多星期前（3月17日），便曾有一部用作流動非法油站的貨車陷火海焚毀，當時火勢猛烈、濃煙衝天，可謂驚心動魄。然而「歪風吹又生」，至昨今兩日（3月26及27日），海關消防處警方聯合行動，再貨櫃碼頭一帶截獲多個非法油站，檢獲超過9000升燃油，並拘捕兩男，分別為顧客及操作員。當中一個非法油站，距離當日火場僅隔3米。

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海關表示，因應3月中葵涌貨櫃碼頭南路駕駛考試中心的懷疑非法加油站火警，香港海關聯同消防處及警務處人員隨即於葵青區加強巡邏。首先在昨日。人員於貨櫃碼頭南路及葵和街發現兩部可疑輕型貨車，檢獲4100升懷疑未完稅電油及4000升柴油。

至今日下午約3時，關員巡至貨櫃碼頭南路駕駛考試中心期間，發現一部私家車正停泊在一輛輕型貨車旁邊，人員亦聞到強烈電油味並聽到電泵聲，懷疑兩車正非法轉注電油。隨後人員上前截查，發現私家車已注入33升懷疑未完稅電油，並於輕型貨車內起出約1,300升懷疑未完稅電油及一批入油工具。

經調查後，人員拘捕兩名本地男子，分別為33歲的非法油站操作員，以及42歲私家車司機，同時海關已扣查涉案兩部車輛。現場所見，今次揭發的非法油站，與上次起火位置僅僅距離3米，可謂近在咫尺。香港海關稅收罪案調查科第三組第一隊高級調查主任陳勝龍指出，現場相對隱蔽，入夜後人流與車流量極少，是區內非法油站黑點。海關正調查電油來源，不排除有更多人被捕。

海關提醒市民，非法油站未設有專業消防設備，一旦發生火警或爆炸，後果非常嚴重，對自身及公眾均構成高度危險。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。市民如發現懷疑非法燃油活動，請致電海關 24 小時熱線 182 8080，或消防處 24 小時「油擊舉報眼」熱線5577 9666舉報。