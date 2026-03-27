劏房賣淫集團微信招攬一樓一 警追查拘4成員及22女子 6業主視而不見同落網

九龍城警區聯同入境處於3月25至26日展開代號「壯盛」的聯合行動，破獲一個涉嫌操控約20個劏房單位用作賣淫場所的不法集團，以「經營賣淫場所」、「依靠他人賣淫為生」、「准許處所用作賣淫」、「洗黑錢」及「違反逗留條件」等罪拘捕共32人（24至73歲），當中包括4名集團主腦及骨幹、22名賣淫女子及6名單位業主。

警方展示所得證物。

九龍城警區特別職務隊第二隊督察盧凱文表示，九龍城警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，鎖定一個賣淫集團，涉嫌操控7個單位內20間劏房用作賣淫。集團成員以通訊社交軟件微信（WeChat），招徠及聯絡內地或外籍女子，並安排他們於上述劏房單位從事賣淫活動，並從每次性交易中抽佣。

至3月25至26日，警方在全港多區展開代號「壯盛」掃黃行動收網，拘捕身為集團成員的3名本地男子及1名本地女子（30至55歲），涉嫌「管理賣淫場所」及「倚靠他人賣淫為生」被捕，角色分別為招攬女子的兩名頭目，及上門收錢打點單位的兩名成員。其中一名44歲本地男子同涉「洗黑錢」罪名，調查顯示他的銀行戶口收入支出異常，經調查相信曾清洗約100萬元的犯罪得益。

警方檢獲一批價目表。

警方亦聯同入境處拘捕22名非法性工作者，分別15名內地女子及7名外籍女子（24至57歲），涉嫌「違反逗留條件」。另外，警方亦拘捕2名本地男子及4名本地女子（49至72歲），相信為涉案單位的業主，涉嫌「出租處所以供用作賣淫場所」。行動期間，警方亦檢獲一批證物，包括帳單、銀行文件、租約、宣傳品、避孕套、一次性毛巾及潤滑劑等。

九龍城警區行動主任總督察譚振忠強調，警方高度關注九龍城及土瓜灣一帶非法色情活動。相關活動大多以俗稱「一樓一鳳」模式，在區內「三無大廈」經營，當中部分性工作者只持有旅遊證件，違反逗留條件。這類非法色情場不但違法，亦非常貼近民居，滋擾社區。

警方檢獲一批漱口水及安全套。

另外，涉案賣淫集團利用唐樓單位改建為多個細小劏房，招攬內地或其他國家女子賣淫，更安排集團成員與賣淫女子拆帳，從中抽佣。過去一年，警方曾多次警告相關單位業主及租客，要求他們不可以容許名下單位用作非法色情活動，可惜部分業主漠視警告，裝作不知情，警方因而策劃今次「壯盛」行動，從源頭打擊。

警方強調，不法之徒操控女性從事色情活動，背後從中剝削圖利，行為在法理及在道德都不為社會所接受，警方亦絕不容忍，必定會持續打擊，並追查、凍結甚至充公有關犯罪得益。警方亦呼籲業主及租客配合，不要容許名下單位被用作非法用途。

九龍城警區行動主任總督察譚振忠（左）及九龍城警區特別職務隊第二隊督察盧凱文（右）。