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東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩

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更新時間：20:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-27 HKT

東鐵綫於今日（3月27日）下午近5時收工時段，一名男子闖入行駛中列車的車尾駕駛室，打開緊急出口斜道，導致列車急煞被困隧道，令旺角東至大圍站服務一度癱瘓長達3小時。事故期間，不少乘客選擇轉乘未受影響的屯馬綫，來往九龍與新界，大圍站大堂逼得幾乎水洩不通。至下午6時許，滯隧道列車駛回九龍塘站，有乘客透露被困時情況，直言有長者因難忍尿急，被迫在車廂以膠袋解手。

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港鐵職員向被困隧道乘客派食水餅乾免費車票

九龍塘站於事發後一度有大批乘客滯留月台，港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘及大圍站疏導乘客。至於受事故影響停在隧道的其中一列列車，在消防員救出闖入路軌男子後，至下午6時許返回九龍塘站月台，被困1個多小時的乘客終見天日，可謂長舒一口氣。港鐵職員亦在月台向他們派發食水、餅乾等充饑，亦派發免費車票供下次使用。

相關報道：東鐵綫有人進入路軌範圍 旺角東至大圍站一度暫停 經處理後陸續全綫恢復

被困乘客之一劉先生憶述事發期間，聽到懷疑爆炸聲音，亦目睹火光及聞到燶味，當時曾感到擔心，但列車停止後乘客們未見混亂，彼此忍讓並互相安撫。他又表示，列車滯停隧道期間，有不少年長乘客人有三急難以忍耐，被迫用膠袋在車廂內解手，而一眾熱心乘客亦幫手遮掩。

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