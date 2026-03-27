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餐廳經理冒充廉署及內地官員 半年至少16人中招 失580萬元

突發
更新時間：18:03 2026-03-27 HKT
發佈時間：18:03 2026-03-27 HKT

警方拘捕一名男子，涉嫌與16宗「假冒官員」騙案有關，包括冒充廉署（ICAC）職員，涉款580萬港元，最高一宗損失128萬港元。

新界北總區科技及財富罪案組督察馬頌怡表示，本月25日，警方拘捕一名男子，涉嫌與全港16宗假冒官員電話騙案有關，涉款約580萬港元。案件由上年8月至今年2月，分別於大埔、元朗、灣仔等地發生，最高一宗損失為128萬港元。

被捕男子29歲，報稱餐廳經理，目前仍被扣查，案件將於明天在沙田裁判法院提堂。馬頌怡表示，詐騙集團首先假冒內地公安透過電話接觸受害人，指控受害人涉嫌干犯洗黑錢等罪行，要求受害人繳付保證金以示清白。

她指出，被捕男子扮演「特務調查人員」的角色，身穿西裝，向受害人展示偽造的廉署工作證及文件，要求受害人簽署內地機關發出的「保密令」，以博取受害人信任，令受害人相信自己確實涉及洗黑錢等罪行。

詐騙集團其後透過電話及短信，要求受害人以銀行轉帳或現金方式提交數十萬元至過百萬元作「保證金」。

新界北刑事部探員透過情報收集同利用「銳眼」計劃，追查大量閉路電視，成功鎖定一名男疑犯，本月25日晚上，警方在長沙灣區展開拘捕行動，成功拘捕一名負責收取騙款的本地男子。行動中搜獲一張偽造廉署職員工作證、偽造的「保密令」及犯案時所穿的衣服。

 

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