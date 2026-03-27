東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電燒傷命危

港鐵今日（3月27日）下午4時52分有人進入路軌範圍，東鐵綫旺角東至大圍站於收工時間一度暫停服務約3小時，大批出行乘客受影響。事故初步涉及由九龍塘站前往大圍站途中一架東鐵綫列車，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。下午5時半左右，港鐵人員於路軌範圍搜尋，網上圖片顯示亦有消防及警方人員隨同。消息指，人員於畢架山隧道內近九龍塘站出口位置尋獲一男子，他觸電受傷，仍有反應。

至下午6時許，傷者被救出隧道，送伊利沙伯醫院搶救。男子35歲姓姚，全身燒傷，初時仍有意識，其後陷入昏迷，已被轉至沙田威爾斯醫院救治，截至晚上11時情況危殆。目前案件正由沙田警區重案組跟進。

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港鐵表示，今日下午約4時35分，一列東鐵綫列車由九龍塘站駛往大圍站期間，有人闖入車尾駕駛室並推開緊急出口斜道，列車的安全防護設計讓列車即時停下，並向車長發出警報，車長亦收到乘客的報告，隨即按既定安全程序處理。

期間，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務需要暫停，以便港鐵、警方及消防人員進入路軌搜尋該人士。救援人員其後在該路段的隧道範圍尋獲一名傷者，並將他帶回車站及送院治理。

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