東鐵綫受阻．持續更新｜旺角東至大圍站暫停服務 港鐵指涉及行駛中列車車尾緊急出口被打開

港鐵官網今日（3月27日）下午4時52分表示，由於有人進入路軌範圍，東鐵綫九龍塘站附近列車服務暫停。受事故影響，旺角東至大圍站於收工時間暫停服務，大批出行乘客受影響。

至下午5時半服務仍然受阻，港鐵人員正在路軌範圍搜尋，網上圖片顯示亦有消防及警方人員隨同。港鐵其後解釋，根據初步資料，顯示一架東鐵綫列車，由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開，港鐵、警方及消防人員正在現場處理。

港鐵、警方及消防人員進入路軌搜尋。FB：Pax Restrict@香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》

最新車務安排（截至下午5時30分）

東鐵綫來往旺角東至大圍站暫停服務。東鐵綫其他路段維持服務，班次調整如下：

來往金鐘至旺角東站 8 分鐘一班車

來往大圍至羅湖站 8 分鐘一班車

來往大埔墟至落馬洲站 12 分鐘一班車

港鐵正安排免費接駁巴士，行駛九龍塘至大圍站，呼籲乘客為行程預留充裕時間，並考慮使用其他鐵路綫或其他交通工具。

城巴因應東鐵綫服務受阻，現正加強79號線服務，便利乘客於下午繁忙時間往返大圍、沙田市中心及大埔。乘客可透過城巴手機應用程式及網頁輸入路線編號，以獲取最新資訊。