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機場「容易飛e-道」全自助過關 輕鬆方便

突發
更新時間：15:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-27 HKT

復活節假期將至，旅行後乘坐飛機返港，想快一步，輕鬆過關就必須用香港國際機場推出的「容易飛e-道」服務。機場有10條「容易飛e-道」推出5個月已經有超過46萬人用過。

入境時只需透過容貌識別技術，全自助過關，不用出示旅行證件或者手機二維碼，全程僅需7秒，就算兩手拿着行李及手信，都無阻過關。

11歲或以上的香港居民只要離港時，用以下其中一樣證件使用機管局的「登機易」服務之後，使用相同證件經機場返香港，就可以在入境時用「容易飛e-道」。

1、特區護照
2、簽證身份書
3、港澳居民來往內地通行證（慣稱”回鄉證”）；或港澳居民來往內地通行證（非中國籍）

 

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