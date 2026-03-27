大埔爆炸｜回收場一片焦黑 暫停運作 四名傷者仍危殆

大埔回收場大爆炸事件，四名命危傷者目前仍然危殆。《星島頭條》記者今（27日）晨到場了解，回收場暫時停工，場內空無一人，但遍地灰燼，一片焦黑，貨車及鐵皮屋燒得熔熔爛爛，足見火勢之猛烈。

6名燒傷者中，姓黃（64歲）男職員、35歲巴基斯籍男職員、姓李（58歲）男送貨員，均嚴重燒傷，仍在沙田威爾斯親王醫院留醫，目前均情況危殆。另外，姓秦（43歲）女職員及一名姓游（61歲）回收場男顧客，同樣多處燒傷，連同一名手部燒傷的姓馬（46歲）女職員，3人自行前往那打素醫院求醫，其中秦女需轉送瑪麗醫院，情況危殆。

事發於昨（27日）晨11時01分，工人不當處理回收得來的小型噴霧氣瓶引起爆炸，加上存放過量風煤樽，結果釀成6人燒傷，另有一名消防員不適送院。消防處調派25部消防車、29部救護車，出動176名消防員及救護員，至中午12時37分火勢大致救熄。