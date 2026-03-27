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有片│深水埗鴨寮街男子持刀遊蕩 途人零反應 警拘38歲男子涉藏武器

突發
更新時間：12:56 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:56 2026-03-27 HKT

社交平台Threads有網民上載一條影片，指昨（26日)晚上在深水埗鴨寮街發現一名男子持刀遊蕩，大搖大擺周圍行，但其他途人完全無反應，持刀男其後混在人群中繼續行逛，片主表示已報警，並提醒「大家出街都要小心啲注意周圍！」警方表示接報後，拘捕一名38歲男子涉「藏有攻擊性武器」。

片中可見，一名戴帽穿黑色背心、白底花短褲的男子，右手持有一把生果刀，在人流眾多的鴨寮街閒逛，他右手持刀，左手持膠袋，看似無聊地遊逛，但旁邊人流不絕，卻沒有人察覺，不少人與他擦身而過，一旦他有所動作，後果難以想像。

片主表示，「見到佢大搖大擺拎住把生果刀周圍行，揈吓揈吓，完全冇人留意到，即刻回想返荷里活嗰單嘢，心都離一離。」有網民附和稱「點解當時附近啲人完全冇反應？？危機意識係零！照常規無視繼續行埋去?周街亂斬人事件喺香港發生咗唔止一次，近年有鑽石山荷里活廣場同屯門市廣場。」亦有網民直言「一陣真係斬人就PＫ，啲人可以無動於衷」。網民都力讚片主報警是正確的做法。

警方表示，昨（26日)晚上11時56分，警方接獲報案，指一名男子在深水埗站C出口近鴨寮街持刀，深感可疑。警員接報到場，在該名男子身上檢獲一把24厘米長的生果刀，將他制服，以「藏有攻擊性武器」拘捕該名38歲男子，案件交由深水埗刑事調查隊跟進調查。 

 

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