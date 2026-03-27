女子誤信神棍墮「低息貸款」騙案 失50萬保證金 警拘一男子

警方偵破「低息貸款」騙案，29歲女子不幸遇上神棍，被騙快將陷入財困，可安排低息貸款助其渡過難關，其後一名自稱是財務中介接觸女事主，聲稱可貸款150萬給她，但要先收取50萬保證金，事主信以為真，分三次把50萬現金交予對方，其後發現中伏報警，警拘捕一名涉案男子。

本月17日，警方接獲一名29歲女事主報案，指其較早前透過社交媒體認識一名自稱為算命師的陌生男子，為事主免費算命後，告訴事主將會在短期內陷入財政困難。騙徒聲稱有朋友可安排低息貸款，協助事主渡過難關。

其後事主收到另一名陌生男子的訊息，自稱是由算命師介紹的財務中介，訛稱事主需要貸款150萬才能渡過難關，並隨即向事主推薦低息貸款，但要先收取50萬保證金。事主信以為真，按照騙徒指示向銀行借取保證金，並於2026年2月12日至3月7日期間在西環分三次將50萬現金交予騙徒。事主其後與家人商量後識破騙局並報警求助。

日前，騙徒再次要求13.8萬元保證金，西區警區刑事部隨即展開情報分析及埋伏行動。本月26日中午時分，在騙徒與事主約定交收款項時，當場以「以欺騙手段取得財產」拘捕一名涉案男子，成功阻止事主有進一步的金錢損失。

被捕人為33歲本地男子，報稱為酒保。經深入調查後，發現被捕人涉及另一宗同類手法的案件，涉款約22萬，目前仍被扣查。

西區警區刑事調查隊第6隊高級督察陳舜晴提醒，如收到自稱財務中介來電或即時訊息，應主動要求核實對方身份。如騙徒自稱銀行職員，則可以瀏覽香港銀行公會網頁，核實銀行來電的真偽；切勿隨意向陌生人透露個人資料；包括姓名，身份證號碼，銀行賬戶及密碼、地址及入息證明等。

「以欺騙手段取得財產」罪是嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例第17條，一經定罪最高可被判監10年。由於此類案件盛行，情節嚴重，警方會咨詢律政司意見，就判刑向法庭申請加重刑罰，市民切勿以身試法。