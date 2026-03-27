首屆耆樂警訊防騙話劇決賽 讓老友記辨識騙案手法勿墮騙局

「第一屆耆樂警訊防騙話劇決賽」昨日（26日）於東九文化中心舉行，由警務處公共關係部舉辦，旨在以生動有趣的話劇形式提升公眾防騙意識。六支決賽隊伍施展渾身解數，展開激烈角逐，最終由元朗警區、油尖警區及荃灣警區分別奪得冠、亞及季軍。

為加強演出效果，參賽隊伍於賽前特別接受香港話劇團的專業指導，學習劇本創作及舞台表演技巧。各隊成員親自撰寫劇本、設計服裝及製作道具，充分展現創意與凝聚力。無論在劇情構思或舞台效果方面，均表現出極高水準。

決賽的頒獎嘉賓包括新界南總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席張惠華、耆樂警訊中央諮詢委員會委員吳守基、林懷榮博士及張家豪。

主席致辭時表示，防騙話劇比賽讓老友記透過角色扮演與情景重現，從中學習辨識各類騙案手法，教育公眾共同防範騙案，攜手建設更安全的社區。

耆樂警訊計劃於二零一四年二月成立，宗旨是「耆樂精神 助己助人」，年滿五十五歲人士即可參加。警隊希望透過此計劃提供一個讓長者與警方定期接觸的有效平台，加強雙方溝通，提高長者的防罪意識及對社區的歸屬感。在「PALS@SPC」新品牌下，耆樂警訊活動以「助人」、「防罪」、「助己」及「安全」四大主題為核心，讓長者盡展所長，活出精彩人生。