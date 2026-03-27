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珍惜生命｜大埔18歲少女飛墮花槽 保安聞響聲發現 清醒送院治理

突發
更新時間：08:21 2026-03-27 HKT
發佈時間：08:21 2026-03-27 HKT

大埔白石角發生墮樓事件。今日（27日）清晨6時19分，科進路23號一個屋苑的保安員巡邏時，聽到「嘭」一聲，其後發現一名少女倒臥在大廈對開的花槽上，懷疑她從高處墮下，隨即報警求助。

救援人員接報趕至現場，發現該名18歲少女仍然清醒。救護員隨即為她進行初步急救，並由救護車送往醫院治理。

警方封鎖現場花槽位置調查，初步相信事主由屋苑大廈高處墮下，現正深入調查其身份及墮樓原因。

 

 

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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