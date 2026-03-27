珍惜生命｜青衣長亨邨5旬漢墮樓　當場氣絕亡

青衣發生墮樓命案。周四（26日）下午4時18分，長亨邨亨怡樓一名保安員報案，指發現一名男子倒臥在大廈對開地面，懷疑他從高處墮下。救援人員接報趕至，經檢驗後證實該名男子當場死亡。

警方封鎖現場調查，證實死者為一名姓陸（54歲）男子。根據初步調查結果，相信死者是從大廈的一個樓梯位置墮下。

據悉，警方在現場並未檢獲遺書。經進一步調查，不排除事主因受疾病困擾而輕生。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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