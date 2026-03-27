跨部門青衣區打擊鬼油站  拘1男檢4車

青衣分區特遣隊、葵青警區交通隊、葵青警區反三合會行動組及新界南總區交通部人員周四（26日）聯同消防處及海關在區內進行聯合行動打擊非法加油站。

行動中，人員在葵和街突擊搜查四部停泊在上址的輕型貨車及中型貨車，發現大批入油工具，並檢獲約四千公升懷疑非法柴油。人員亦在上址截查一名懷疑與案件有關的六十一歲姓袁本地男子。他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。

該名男子同時涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被警方拘捕，現正被扣留調查。案件交由青衣分區特遣隊繼續跟進。新界南總區交通部人員亦於行動中拖走其中兩部相信不適宜在道路上駕駛的車輛。

同時，人員在貨櫃碼頭南路一停車場發現兩輛載有共約四千一百公升懷疑非法汽油的輕型貨車。海關根據《應課稅品條例》扣查該兩部輕型貨車。行動仍在進行中。

行動中人員檢獲的懷疑非法柴油及汽油分別市值十三萬元及十二萬元。

消防處及海關已將涉案的非法燃油檢走，並會向法庭申請充公。