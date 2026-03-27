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長沙灣站女生疑遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣

突發
更新時間：02:20 2026-03-27 HKT
發佈時間：02:20 2026-03-27 HKT

長沙灣發生一宗疑偷拍裙底風化案，一名中學女生在港鐵站內疑遭人偷拍，幸得隨行父親及時察覺揭發，並在多名熱心途人協助下，合力將涉案男子制服。被偷拍的女學生事後情緒激動，在現場痛哭斥責疑犯。

父親一聲「偷拍」　市民合力將疑人撳地

事發於今日（26日）晚上約8時05分，現場為長沙灣港鐵站近一個出口位置。當時一名身穿校服的中學女生正與父親同行，據女事主事後在網上發文指，由於她當時戴著耳機，一直未有察覺被人尾隨偷拍。

直到其父親突然高呼「偷拍」，打破車站平靜，至少一名熱心男途人聞訊隨即上前，合力將一名身穿黑色上衣的涉案男子制服，並將其撳在地上防止逃走。

女事主崩潰哭喊 旁人安慰：「阿妹企埋一邊冷靜啲」

根據網上流傳的片段顯示，疑犯被制服後坐在地上，一直低頭並用手遮擋臉部以避開鏡頭。遭受驚嚇的女事主情緒一度失控，一邊拍攝片段一邊指着疑犯崩潰哭罵：「鬆開手，俾我影你個樣！」其間有途人見狀上前安慰，勸喻女事主說：「冷靜啲，呢啲人唔需要咁樣，阿妹企埋一邊冷靜啲」。

另一段片段則拍到，警員接報到場後，經初步調查將該名黑衫男子扣上手銬，由兩名警員押上警車帶回警署調查。

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