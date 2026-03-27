長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣

長沙灣發生一宗疑偷拍裙底風化案，一名14歲中學女生在港鐵站內疑遭人偷拍，幸得隨行父親及時察覺揭發，並在多名熱心途人協助下，合力將涉案男子制服。被偷拍的女學生事後情緒激動，在現場痛哭斥責疑犯。

父親一聲「偷拍」 市民合力將疑人撳地

事發於今日（26日）晚上約8時05分，現場為長沙灣港鐵站近一個出口位置。當時一名身穿校服的中學女生正與父親同行，據女事主事後在網上發文指，由於她當時戴著耳機，一直未有察覺被人尾隨偷拍。

直到其父親突然高呼「偷拍」，打破車站平靜，至少一名熱心男途人聞訊隨即上前，合力將一名身穿黑色上衣的涉案男子制服，並將其撳在地上防止逃走。

女事主崩潰哭喊 旁人安慰：「阿妹企埋一邊冷靜啲」

根據網上流傳的片段顯示，疑犯被制服後坐在地上，一直低頭並用手遮擋臉部以避開鏡頭。遭受驚嚇的女事主情緒一度失控，一邊拍攝片段一邊指着疑犯崩潰哭罵：「鬆開手，俾我影你個樣！」其間有途人見狀上前安慰，勸喻女事主說：「冷靜啲，呢啲人唔需要咁樣，阿妹企埋一邊冷靜啲」。

另一段片段則拍到，警員接報到場後，經初步調查將該名黑衫男子扣上手銬，由兩名警員押上警車帶回警署調查。

據了解，案發時18歲姓林青年與受害人同處身於往上的扶手電梯上，當時受害人穿著校服裙而林男站於受害人的身後。於乘搭扶手電梯期間，與受害人同行的爸爸發現林男將自己的手提電話放於受害人的裙底下。其爸爸於是制止被捕人及報案。其後警方到場拘捕林男。案件列為「非法拍攝或觀察私密部位」，交由深水埗警區刑事調查隊第八隊負責調查。