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大埔回收場爆炸｜增至4危殆 包括送貨員及3職員 皆全身多處燒傷

突發
更新時間：22:05 2026-03-26 HKT
發佈時間：22:05 2026-03-26 HKT

大埔汀角路近鳳園路一間回收場，今（26日）晨11時許大爆炸，導致7人受傷，當中6人被燒傷，分別送院或自行求醫。截至晚上10時，火警已增至4人情況危殆，當中包括64歲姓黃男職員、35歲巴基斯坦裔男職員、58歲姓李送貨員，以及自行求醫43歲姓秦女職員。

至於其餘兩名燒傷者，61歲姓游男客戶情況穩定，46歲姓馬女職員已出院。另外行動中不適送院的消防員，經治理後出院

相關報道：大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天釀7傷 58歲送貨員全身燒傷命危

火警中7名傷者包括回收場4名職員、一名送貨員、一名客戶及一名消防員，他們送院或求醫時均仍有意識。其中64歲姓黃男職員、35歲巴基斯坦裔男職員及58歲姓李送貨員，他們全身多處燒傷，須由救護車送威爾斯親王醫院救治。

另外43歲姓秦女職員及61歲姓游男客戶全身多處燒傷，46歲姓馬女職員手燒傷，自行到大埔那打素醫院求醫，其中秦女傷勢較重，須轉至瑪麗醫院救治；一名消防員感到不適，亦由救護車送大埔那打素院治理。除7名傷者之外，貨櫃場一名59歲姓洪女職員亦在火警中受驚，但她經現場人員檢查無礙後，拒絕送院。

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