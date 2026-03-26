尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士

尖沙咀發利大廈賣淫活動猖獗，警方今日（26日）聯同入境處於上址破獲逾百個單位，拘捕128名男女，年齡介乎15至44歲，包括未成年少女及跨性別人士，涉及多個不同國籍。據了解，他們來自內地、哈薩克、俄羅斯、老撾、泰國及越南等，每次性服務收費由數百元至千元不等。

油尖警區特別職務隊第一隊督察李穎曦表示，警方留意到加拿分道33號發利大廈的賣淫活動持續，油尖警區根據線報及深入調查，派出近100名警力，在今日（26日）聯同入境處人員展開代號「烽火」的聯合行動。警方派員喬裝顧客搗破發利大廈的懷疑賣淫場所，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕27名男子及101名女子，年齡介乎15至44歲，包括未成年少女及跨性別人士，涉及多個不同國籍。所有人現正被扣留調查。

據了解，警方在今次行動中，搗破逾百個單位，而被捕的男女大部份來自東南亞，部份來自內地，包括哈薩克、俄羅斯、老撾、泰國及越南；他們每次的性服務收費由數百元至千元不等，但是否受集團操控則有待警方調查。

《星島頭條》現場所見，部份被捕女子身穿性感短裙，她們帶同私人物品及行李島登上警車，有人以衣物遮掩面容。由於警方在場拉起封鎖線，大批機動部隊人員、便衣探員及入境處人員亦登樓搜查，引來多名市民駐足觀看，場面一度墟冚。

警方指犯罪集團會租借舊式大廈作賣淫活動，因大廈保安相對較差，租約較彈性。警方重申，任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，為不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公眾地方遊蕩，即屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁六個月及罰款一萬元。另外，根據《刑事罪行條例》第143條及第145條，任何人身為業主或處所的租客、佔用人或掌管人，准許或容許處所全部或部分面積用作賣淫用途即屬犯罪，一經定罪最高可判監七年。市民切勿以身試法。