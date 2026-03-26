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尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括未成年少女及跨性別人士

突發
更新時間：21:43 2026-03-26 HKT
發佈時間：21:43 2026-03-26 HKT

尖沙咀發利大廈賣淫活動猖獗，警方今日（26日）聯同入境處於尖沙咀掃黃，拘捕128名男女，年齡介乎15至44歲，包括未成年少女及跨性別人士，涉及多個不同國籍。

油尖警區特別職務隊第一隊督察李穎曦表示，警方留意到加拿分道33號發利大廈的賣淫活動持續，油尖警區根據線報及深入調查，派出近100名警力，在今日（26日）聯同入境處人員展開代號「烽火」的聯合行動。警方派員喬裝顧客搗破發利大廈的懷疑賣淫場所，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕128名男女，年齡介乎15至44歲，包括未成年少女及跨性別人士，涉及多個不同國籍。所有人現正被扣留調查。

警方指犯罪集團會租借舊式大廈作賣淫活動，因大廈保安相對較差，租約較彈性。油尖警區會繼續展開深入調查及情報分析，鎖定區內長期出租用作為賣淫場所的單位，要求業主停止容許名下單位用作賣淫用途，否則將會承擔相關法律責任。

據了解，警方在今次行動中，搗破逾百個單位，而被捕的男女大部份來自東南亞，部份來自內地，他們的收費由數百元至千元不等，但是否受集團操控則有待警方調查。

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