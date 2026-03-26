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元朗錦上路廢車場變私煙倉 檢近$2000萬貨拘37歲男司機

突發
更新時間：19:08 2026-03-26 HKT
發佈時間：19:08 2026-03-26 HKT

海關今日（26日）上午於元朗錦上路一帶進行反私煙巡邏，發現一個廢車場被用作私煙貯存倉庫。行動中，海關檢獲約430萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約1935萬元，應課稅值約1421萬元，並拘捕一名報稱為貨車司機的37歲男子。

海關表示，事發時廢車場內擺放一批可疑貨物，同時一名男子正駕駛貨車準備駛離現場，隨即上前截查。人員在車內檢獲約90萬支私煙，並拘捕該名男司機。人員將被捕男子押返廢車場內的鐵皮屋作進一步搜查，再檢獲約340萬支私煙。

調查顯示，不法分子刻意選擇偏僻且人煙稀少的廢車場作為據點，試圖掩人耳目。他們在場內將私煙重新包裝成待轉運貨物，企圖增加執法部門調查及追蹤的難度。

海關相信，犯罪集團的手法是先將私煙偽裝成正當貨物，再轉送至本地其他物流倉庫存放，等待機會偷運往煙草稅較香港更高的海外國家或地區，以賺取差價圖利。
 

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