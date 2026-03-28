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輔警出更｜科大副教授中年未言退投身前線 大學生施展所學幫助市民

突發
更新時間：00:01 2026-03-28 HKT
發佈時間：00:01 2026-03-28 HKT

香港輔助警察隊今日舉行結業會操，見證新一批輔警警員畢業，正式投入警務工作，兩位學員日前分享投考輔警的心路歷程，其中五旬大學副教授施天藝表示，希望以輔警身份維護社會安全之餘，亦將前線警務工作經驗融入教學，啟發師生關注社會事務；修讀社會學的大學生輔警歐天穎承諾，平日所學有助她成為一名具備人文關懷的輔警，相信處理案件時有助深入了解事件原因，可更有效地幫助市民。

現年52歲的香港科技大學公共政策學部及大數據研究所副教授、內地事務處主任施天藝表示，年輕時對警務工作抱持敬意，響往能夠站在最前線保護市民，貢獻社會，這份初心從未熄滅，多年來從事高等教育及公共政策研究、與來自各地的學者與學生交流，更讓他深刻體會社會穩定與法治精神的重要，於是決定投考輔警，以另一身份和方式參與公共服務。

兩位學員日前接受傳媒訪問，分享投考輔警的心路歷程。 曾志恒攝
兩位學員日前接受傳媒訪問，分享投考輔警的心路歷程。 曾志恒攝

370小時的訓練過程緊湊而具挑戰性，涵蓋體能、紀律、警務技巧及應變訓練。施天藝指出，他以初學者心態投入學習，讓他重新體會團隊合作、紀律執行與決策判斷的重要性，「這些訓練不僅提升了他的自我管理能力，也深化他對前線警務工作的理解。」

施天藝續稱，未來，他將以教育工作者、行政人員和輔警三重身份服務香港，希望將前線警務工作經驗融入教學，啟發師生關注社會事務，推動科研與警務工作的結合，促進科技應用，同時以輔警身份與正規警員並肩維護社會安全，回饋家園。

施天藝希望將前線警務工作經驗融入教學，啟發師生關注社會事務。
施天藝希望將前線警務工作經驗融入教學，啟發師生關注社會事務。

說到較年長才當輔警，施天藝指在大學經常面對學生，與其他年輕學員沒有代溝，更可將其經驗分享給他們，「構成一個很窩心的團隊，訓練生活記憶猶新。」

另一名畢業輔警歐天穎就讀社會學學士課程3年級，自幼夢想成為警察，亦早已具備警務人員所需的特質。她透露，小學3年級時參加學校水運會，被選中加入泳隊訓練，曾代表學校和泳會參加比賽，當時嚴謹密集的訓練讓她學會自律和堅持，「身為泳隊成員，即使放學後很疲累，仍要準時練習，同時還要溫習功課、控制飲食，這段經歷鍛練了耐力和抗壓能力，學會遇到挫折從不輕言放棄」。

歐天穎表示，擔任輔警是對維護社會穩定的一份承諾。
歐天穎表示，擔任輔警是對維護社會穩定的一份承諾。

今日開始成為輔警隊一員，她認為這是對維護社會穩定的一份承諾，強調輔警訓練讓她學會在處理危機時保持冷靜、與市民互動時抱持同理心，並在嚴格的團隊紀律中培養責任感和自律。

作為修讀社會學的大學生，歐天穎一直學習不同社群的文化和行為模式，對社會問題亦更為關注。她相信，這些經歷和知識會讓她成為具備人文關懷的輔警，在處理案件時有助與市民溝通，以及深入了解事件原因和協助處理問題。

記者　曾志恒　戚偉達

兩位學員日前接受傳媒訪問，分享投考輔警的心路歷程。
兩位學員日前接受傳媒訪問，分享投考輔警的心路歷程。
兩位學員日前接受傳媒訪問，分享投考輔警的心路歷程。
兩位學員日前接受傳媒訪問，分享投考輔警的心路歷程。

 

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