大埔回收場爆炸│現場過多風煤樽 不小心處理噴霧氣瓶肇禍

大埔汀角路回收場大爆炸意外，初步相信有人不小心處理小型噴霧氣瓶，及過量儲存風煤樽有關，消防不排除採取執法行動。消防在場救出4名傷者，三名男傷者嚴重燒傷，另一消防員在救火時感到頭暈不適。

消防處交代火警情況。蔡楚輝攝

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消防處大埔消防局局長張樂恆表示，今（26日）晨11時01分，大埔汀角路與鳳園路一處回收場發生火警，四分鐘後抵達現場，現場為一個10米乘20米的地方，裡面有一個8米乘3米的雙層鐵皮屋，起火位置是一個廢鐵壓縮裝置。

消防處交代火警情況。蔡楚輝攝

他又說，消防處調派25部消防車、29部救護車，出動176名消防員及救護員，動用兩條喉及兩喉煙帽隊，並有一條喉在火場外圍防止火勢蔓延，同時出動滅火機械人和無人機協助救火及探測工作。

他指出，火警於中午12時37分大致救熄，目前仍在火場進行降溫，以防死灰復燃。消防共救出四名傷者，另外一名消防人員感到不頭暈適送院。至於起火原因，初步懷疑有人不小心、不安全處理回收得來的小型噴霧氣瓶，並在場發現懷疑過量風煤樽，如果證實有過量儲存情況，會採取執法行動。

消防處大埔救護站主管楊培凱表示，救護人員在場將傷者進行分流，在場發現四名傷者，其中三名傷者傷勢嚴重，主要是身體多處有二級燒傷，另一女士目擊事故受驚，拒絕送院。另一不適消防員送院後情況穩定。

警方大埔分區行動及支援小隊高級督察姚祖兒表示，警方於今日早上約11點，接獲多個市民報案，指大埔汀角路與鳳園路交界的一個廢鐵回收場發生火警及冒出濃煙。警方迅速到場處理，並於現場實施交通管制措施。同時，消防同事亦展開救援行動。行動中，警方共派出60名警務人員，包括新界北衝鋒隊和大埔警區人員到場處理。因應行動，警方現時於汀角路近大發街（往大美篤方向）及鳳園路一帶實施交通管制。