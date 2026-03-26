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海關破葵涌工廈私煙及另類煙倉庫 拘無業男檢330萬元貨 

突發
更新時間：15:33 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:33 2026-03-26 HKT

香港海關昨日（3月25日）在葵涌一工廈，搗破一個懷疑私煙及另類吸煙產品貯存倉庫，共檢獲約67.6萬支懷疑私煙，及約9.4萬支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約330萬元，懷疑私煙應課稅值約220萬元，並拘捕一名懷疑涉案男子。

關員昨日中午在葵涌大連排道一座工業大廈搜查一個可疑單位，在單位內檢獲該批懷疑私煙及懷疑另類吸煙產品，並即場拘捕一名報稱無業的34歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中，該名被捕男子現正保釋候查。海關會繼續追查該批私煙及另類吸煙產品的來源，不排除會有更多人被捕。

海關強調，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

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