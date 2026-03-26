大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天釀7傷 58歲送貨員全身燒傷命危

大埔汀角路與鳳園路一間回收場，今（26日）晨11時許突然發生大爆炸。現場火勢猛烈，濃煙席捲半空，多人報案表示聽到多次爆炸聲。消防接報趕至，動用兩條喉及兩隊煙帽隊撲救，回收場附近約300人亦自行疏散到安全位置，至中午12時半左右火勢被大致救熄。

火警導致7人受傷，分別自行前往或由救護車送大埔那打素醫院救治，其中一名58歲男送貨員全身嚴重燒傷，情況危殆。

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多人全身燒傷 58歲送貨員命危

7名傷者包括回收場4名職員、一名送貨員、一名客戶及一名消防員，他們送院或求醫時均仍有意識。其中64歲姓黃男職員、35歲巴基斯坦裔男職員及58歲姓李送貨員，他們全身多處燒傷，須由救護車送院救治，其中李男經搶救後情況仍然危殆。

另外43歲姓秦女職員及61歲姓游男客戶全身多處燒傷，46歲姓馬女職員手燒傷，自行到醫院求醫；一名消防員感到不適，由救護車送院治理。除7名傷者之外，貨櫃場一名59歲姓洪女職員亦在火警中受驚，但她經現場人員檢查無礙後，拒絕送院。

附近村民：未夠膽返去

張小姐在回收場附近村屋居住，她憶述聽到巨響，赫見回收場火勢猛烈，她與其他街坊往安全地方暫避。她離遠見到火勢受控，但仍有濃煙冒出，表示不敢回村：「呢一刻我都仲未夠膽返去，希望冇事呀！」

火警期間濃煙衝天，消防處曾呼籲市民，如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，應盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。