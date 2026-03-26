大埔工業邨回收場爆炸 三名男工燒傷

今（26日）晨11時許，大埔汀角路工業邨一間回收場，突然發生爆炸，烈焰濃煙冒出，三名男子走避不及燒傷，消防到場開喉灌救，並調查意外原因。

網上圖片所見，現場火勢猛烈，濃煙席捲半空。據了解，多名報案者報稱聽到多次爆炸聲。

火警中至少有3人受傷，當中包括一名58歲男工人二級燒傷，另一名35歲非華裔男子亦都受傷，他們全被送往威爾斯親王醫院治理。

消防處表示今日上午11時01分接獲報告，指大埔鳳園路附近一個回收場發生火警。消防人員正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。