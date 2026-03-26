海關深水埗聯合反私煙宣傳 巡蘇屋邨元州邨介紹完稅標籤制度

香港海關昨日（25日）與深水埗區區議員、衞生署控煙酒辦公室及房屋署，在深水埗蘇屋邨及元州邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。

海關人員於屋邨範圍內巡查，並向居民介紹海關打擊私煙的工作和私煙相關罪行的新罰則，包括最高罰則已提高至罰款200萬元及監禁七年，以及攜帶超額香煙入境而不報關，最少會被罰款5,000元甚或監禁。

人員亦向區議員、居民、報販及香煙零售商販介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關已於本年初完成為期三個月的完稅標籤制度先導計劃，部門會繼續與各持份者保持緊密溝通，持續優化制度設計及執行細節。海關計劃於今年第四季實施首階段的完稅標籤制度，並於2027年第二季全面推行有關制度，期望有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。

海關呼籲市民切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單。如發現懷疑私煙活動，應盡快向香港海關舉報。