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荃灣商廈男工人爬梯拆百葉窗墮地 昏迷送院搶救

突發
更新時間：10:13 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:13 2026-03-26 HKT

荃灣發生工業意外。今日（26日）早上9時18分，警方接報指楊屋道88號一商業大廈內，一名65歲姓伍男裝修工人於單位拆除百葉窗，其間從一條長梯離地1.9米墮下，導致頭及手受傷。救援人員到場，發現男工人有呼吸脈搏但昏迷，連忙將他送往瑪嘉烈醫院搶救。警方正調查事件。

工業傷亡權益會對事件表示感到難過，事後已派員趕抵醫院跟進並接觸家屬。該會指過去三年內，至少發生5宗從梯上墮下嚴重意外，造成4死1重傷；重申所有梯具僅適合作為上落通道，切勿以「A字梯」或「直梯」等作為工作平台。而僱主必須為員工提供符合安全標準的工作台，例如梯台及流動式工作台，並確保員工在進行離地工作時有安全帽可供配戴，以保障安全。

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