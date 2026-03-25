天水圍傷人案｜23歲仔遭4人圍毆致頭破血流 警拘兩青年

日前社交平台流出一段影片，指一名男子於天水圍公園疑因眼神問題被4人圍毆致頭破血流，坐在花槽無力反抗。警方表示，案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進，經初步調查後，昨日（24日）及今日（25日）在天水圍區拘捕一名19歲及一名22歲本地男子，兩人現正被扣留調查。

警方指天水圍警署3月18日接獲一名男子報案，指早前於天瑞路一公園內被4名男子襲擊，一名23歲男子頭部、手部及胸口受傷，其後自行前往醫院求醫。

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青年被旁邊男子以手推頭。網片截圖

可見傷者左手掌心有大灘血迹。網片截圖

地下亦有大灘血迹。網片截圖

根據網上片段所見，一名男子坐在花槽石壆上，一言不發，其間只攤出左手，清楚見到手掌心內有一灘血迹，而地上亦有大量鮮血。旁邊一名青年用手推他的頭，有人則大叫「關你X事？冇人理你！」帖文中亦附有數張照片，包括一張傷者倒地相，及3張疑為襲擊事主的男子照片。

發文者表示，「懷疑以上人士因為個人理由心情唔好，挑釁及圍毆受害人，壓制受害人使其無力反抗下，近乎謀殺傷害程度，用滑板全力打落受害人頭部，最後受害人係屋企暈倒，滿身流血不止，被屋企人及時發現送醫（院）， 否則後果不堪設想。醫生都嚇親話傷勢深到見到頭骨同打斷左手，你地係咪痴Ｘ線架，唔排除有更多欺凌人士牽涉在內。」