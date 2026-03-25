警葵涌邨打擊非法街頭賭博 4人被捕最老82歲

葵涌分區軍裝巡邏小隊今日（25日）上午在葵涌邨一帶展開打擊非法街頭賭博行動，拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎59至82歲，涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博。

他們已各被檢控一項「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」罪，案件將於4月16日在西九龍裁判法院提堂。人員於行動中檢獲懷疑賭具及少量現金。

警方拘捕4名男女，年齡介乎59至82歲。警方提供

警方拘捕4名男女，年齡介乎59至82歲。警方提供