警葵涌邨打擊非法街頭賭博 4人被捕最老82歲
更新時間：22:01 2026-03-25 HKT
發佈時間：22:01 2026-03-25 HKT
發佈時間：22:01 2026-03-25 HKT
葵涌分區軍裝巡邏小隊今日（25日）上午在葵涌邨一帶展開打擊非法街頭賭博行動，拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎59至82歲，涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博。
他們已各被檢控一項「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」罪，案件將於4月16日在西九龍裁判法院提堂。人員於行動中檢獲懷疑賭具及少量現金。
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