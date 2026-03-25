酒店房淪私煙加熱煙集散倉 海關拘兩團夥8男檢$380萬貨

海關人員過去一連兩日（3月23及24日）打擊不法之徒利用酒店房儲存私煙，在2間酒店裡面偵破7宗私煙案件，共檢獲約66萬支懷疑私煙、29萬支加熱煙，估計市值約380萬元，私煙應課稅值約220萬元，並拘捕兩個團夥合共8名懷疑涉案男子。

其中6宗案件，關員透過情報分析和深入調查，鎖定天水圍一酒店內6間可疑房間，至周一（3月23日）傍晚，關員見時機成熟，派員突擊搜查，拘捕1名正在搬運私煙的男子，在其手持行李箱裏檢獲8000支懷疑私煙。其後關員同時搜查其他房間，再拘捕多3名男子。4男介乎33至44歲，關員在6間房內共發現53萬支懷疑私煙及29萬支加熱煙。

其餘一宗案件則是與警務處葵青區刑事部聯手。經警方情報分析和海關深入調查後，在昨日（3月24日）下午關員突擊搜查葵涌一酒店房間，檢獲12萬支懷疑私煙，並拘捕房內4男（23至46歲）。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任蔡卓勳表示，留意到私煙集團利用旅客，將大批私煙分散偷運入境，然後預訂多間酒店房作為集散點，將私煙分批暫存。經整理及裝箱後，以螞蟻搬家形式分發私煙，企圖減低被海關一網打盡風險。海關會繼續追查私煙來源和去向，不排除更多人被捕。

海關強調，會繼續根據風險評估和情報分析，從源頭堵截私煙，及透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙。海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。