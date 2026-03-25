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警務處毒品調查科推出全新互動禁毒劇場 向高年級小學生推廣禁毒信息

突發
更新時間：19:14 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:14 2026-03-25 HKT

警務處今日（3月25日）舉辦全新劇目《迷之馬戲團 - 互動禁毒劇場》的校長體驗場，向近300名慈善機構及辦學團體代表、校長、教師和高年級小學生傳遞禁毒信息，進一步提升大眾對防範依托咪酯等新興毒品的警覺性。

警務處處長周一鳴致辭時表示，於2025年，依托咪酯已成為整體及青少年最常吸食的毒品，自依托咪酯於去年二月被列為毒品後，截至去年底，警隊錄得911宗涉及依托咪酯的案件，共拘捕1, 134人，包括205名青少年。周一鳴指，警務處在過往三年共舉辦超過120場互動禁毒劇場，以生動有趣、寓教於樂的方式，向超過18, 000名高小學生傳遞禁毒信息，助他們建立正確的價值觀和堅定的拒毒決心。

警務處今年特意籌劃全新劇目，探討青少年如何於網上平台誤墜毒品陷阱，讓同學們在互動的過程中，學懂識破毒犯的糖衣陷阱，掌握拒絕的技巧，同時建立數碼素養，加強於網上世界自我保護的能力。本年度，警務處獲得仁愛堂贊助30場互動禁毒劇場的演出，令到總場數達到破記錄的60場。除此而外，警務處亦會與仁愛堂以及仁愛堂蔡黃玲玲教育基金，攜手推出「禁毒教育計劃」，以互動禁毒劇場為核心，結合延伸課程及創作活動，加深學生對毒品禍害的認識，幫助學生建立健康、正向的生活態度。

校長體驗場亦為毒品調查科今年《反大麻及反依托咪酯月2026》的首個大型宣傳活動。《迷之馬戲團 - 互動禁毒劇場》現正在不同小學進行演出。學校如欲了解詳情或安排演出，請電郵至[email protected]，與毒品調查科聯絡。

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