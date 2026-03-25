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海關破深水埗私煙檔及儲存倉檢$566萬貨 45歲南亞漢被捕

突發
更新時間：17:16 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:16 2026-03-25 HKT

海關昨日（24日）在深水埗區進行反私煙行動，成功搗破兩個私煙儲存倉庫及一個售賣私煙檔攤，檢獲共約126萬枝私煙，市值約566萬元，應課稅值約416萬元，並拘捕一名持俗稱「行街紙」的45歳非華裔男子，相信為集團核心成員。
 
海關早前發現一個活躍於深水埗區內售賣私堙的非華裔集團，遂展開連串跟蹤及偵查行動，成功鎖定集團的骨幹成員及兩個儲存倉庫。至昨日，海關展開突擊行動，於深水埗北河街及大南街一帶進行埋伏，並在附近後巷發現一名可疑男子，當時他持有一個載滿硬物的白色環保袋，從其中一個儲存倉庫匆忙步出。

海關搗破深水埗兩個私煙儲存倉庫及一個售賣私煙檔攤。
海關搗破深水埗兩個私煙儲存倉庫及一個售賣私煙檔攤。
海關搗破深水埗兩個私煙儲存倉庫及一個售賣私煙檔攤。
海關搗破深水埗兩個私煙儲存倉庫及一個售賣私煙檔攤。

關員隨即上前截查，即場檢獲約7,000枝懷疑私煙，及後將該男子押回儲存倉庫調查，並在單位內再檢獲約13萬枝懷疑私煙，估計市值約59萬元，應課稅值約43萬元。海關於同一後巷附近的閣樓的私煙儲存倉庫及北河街售賣私煙的地點進行搜查，分別檢獲約111萬枝及5,400枝懷疑私煙，估計市值約504萬元，應課稅值約370萬元。
 
經海關初步調查，該私煙儲存及分銷黑點運作約兩個月，被捕男子當時正準備將私煙從倉庫運往北河街的售賣黑點。海關相信，行動已成功拘捕北河街私煙黑點的核心成員，並搗破其重點儲存倉庫，對打擊區內的私煙活動甚有成效，強調會繼續以嚴厲執法回應私煙罪行，尤其在私煙活躍地區，早已設立專責小隊，透過情報分析及高調執法，持續打擊非法活勳。

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