4男女冒水務署發釣魚短訊 盜信用卡資料網購 3個月呃逾80萬落網

有騙徒冒充水務署，以短訊要求市民繳交所謂「欠款」，誘使收件人點擊連結進入釣魚網站騙取信用卡資料。警方警方經情報分析及調查後鎖定一個詐騙集團，並於昨日（24日）以「串謀詐騙」罪拘捕4名男女，涉嫌與25宗虛假短訊詐騙案有關，涉款逾80萬元。警方在觀塘一工廈單位內檢獲大批贓物，包括名貴手錶、演唱會門票及Pokémon遊戲卡等，又在其中一部電腦內發現一個非法網上平台，系統儲存多個虛假網站頁面，而且設有控制台，可顯示受騙人數目、資料，更設按鈕即時指示受騙人輸入一次性密碼以作實時交易。

被捕4男女報稱朋友關係

港島總區刑事部昨日針對一個利用釣魚短訊盜取信用卡資料、進行網上購物詐騙的犯罪集團展開拘捕行動，成功瓦解一個活躍於本港、以虛假短訊詐騙市民信用卡資料的詐騙集團。行動中，警方以串謀詐騙罪拘捕兩男兩女，年齡介乎22至41歲，涉嫌與今年1月至3月發生的25宗同類詐騙案件有關，涉案金額總值超過80萬港元。據了解，案中主腦為一名41歲男子，被捕4人為朋友關係，單一最高損失金額為9.1萬元，受害人被盜用信用卡資料後，被集團成員網購一隻勞力士名錶。

港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩指，詐騙集團的犯案手法有高度組織性，他們會假冒水務署名義，向市民發送附有虛假連結的釣魚短訊，聲稱需要處理帳戶事宜或逾期帳單。當受害人點擊連結，並在偽冒網站輸入信用卡資料後，集團成員便會即時利用取得的資料，在本地不同網上商店進行大額購物，購買包括名牌手錶、演唱會門票及具炒賣價值的Pokémon遊戲卡等。為逃避追查，集團成員會要求送貨至智能櫃及零售店舖，之後再派人提取。

主腦駕私家車接載成員取貨

警方分析大量閉路電視片段，包括警隊「銳眼計劃」安裝在罪案黑點的閉路電視錄像，成功鎖定集團成員的活動模式，發現集團主腦會利用私家車，接載其他成員到不同地點提取貨物，及後運送到主腦所租用、大約1000平方呎的觀塘工業大廈單位。

警方在涉事單位內拘捕4名集團成員，包括案中主腦，檢獲大量證物包括逾9.6萬元現金、多部手提電話、電腦設備及45張電話儲值卡，同時又檢獲大批懷疑贓物，包括名貴手錶、護膚品、酒、保健食品、演唱會門票及大量遊戲卡等。

系統存多個假網站 設控制台受騙人數目及資料

行動期間，警方在其中一部電腦內發現一個非法網上平台，系統內儲存多個虛假網站頁面，包括偽冒水務署、證券公司、超市積分、政府交通補貼等釣魚網站。該系統更設有控制台，可以顯示受騙人數目、資料，甚至設有按鈕即時指示受騙人輸入一次性密碼以作實時交易。