Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內河船報稱載充電插頭實偷運藥劑製品美容針劑 海關檢7100萬走私貨

突發
更新時間：15:43 2026-03-25 HKT
發佈時間：15:43 2026-03-25 HKT

走私分子以低廉不起眼的雜貨報關，實際偷運大量需進出口管制的藥劑製品、美容針劑等貨物，企圖瞞天過河，海關上周在大嶼山截獲一艘開往澳門的內河船，在船上檢獲市值逾7100萬元的未列艙單貨物。海關警告市民，切勿使用一些來歷不明的藥劑製品及美容針劑，以免危害生命。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒講述案情時表示，3月18日海關在一隻準備前往澳門的內河船，檢獲一隻40呎長貨櫃。貨櫃報稱載有充電插頭，在貨櫃內檢獲大量未列艙單的貨物，市值超過7100萬元。

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒講述行動詳情時指出，海關區域巡邏船於當日下午3時15分，在大嶼山赤鱲角沙洲附近水域，截停一艘正開往澳門的內河船，人員隨即上船搜查，當時船上共有9名本地船員，並載有35隻貨櫃，核對載貨艙單期間，發現其中一隻可疑貨櫃，報稱載有一批充電插頭，但重量高達11.8公噸。

根據風險評估，有關報關資料過於簡單，而且貨物性質及重量明顯不符，懷疑有人利用簡單報關資料，掩人耳目，藉住申報價值低廉不起眼的普通雜貨，以降低被海關搜查的機會，企圖蒙混過關。遂將內河船押送到屯門海關船隊基地，作進一步調查。

其後經查驗，海關在貨櫃內發現大批未列艙單貨物，包括大量藥劑製品、美容針劑、煙草產品、手提電話及電子產品，案件隨後交由有組織罪案調查科跟進調查。

胡雪兒續稱，經人員初步點算，檢獲17板未列艙單貨物，包括780萬件懷疑藥劑製品，多於8000支美容針劑、55公斤雪茄、800多部手提電話及6000多塊電子配件，市值超過7100萬元。當中檢獲的貨品超過一半是懷疑受管制的藥劑製品以及美容針劑，因此藉此機會呼籲市民，切勿使用一些來歷不明的藥劑製品及美容針劑，案件仍在調查中，包括貨物的來源及最終目的地，不排除會有人被捕。

隨著海關大力打擊不同類型的走私活動，留意到今次不法分子將走私貨物報稱為低價值及常見日用品，以為可降低海關的檢查風險，但最終不能成功。海關相信不法分子為逃避相關貨物的進出口管制，因而挺而走險，以身試法。由於進出口相關藥劑製品需要向不同部門取得進出口許可證，因此海關有理由相信走私分子為逃避相關法規，因而挺而走險。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
財經資訊
59分鐘前
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
影視圈
7小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
2026-03-24 13:25 HKT
《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
39分鐘前
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
03:21
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
提防騙子
9小時前
58歲港產片艷星大腸癌末期擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩個選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
5小時前