內河船報稱載充電插頭實偷運藥劑製品美容針劑 海關檢7100萬走私貨

走私分子以低廉不起眼的雜貨報關，實際偷運大量需進出口管制的藥劑製品、美容針劑等貨物，企圖瞞天過河，海關上周在大嶼山截獲一艘開往澳門的內河船，在船上檢獲市值逾7100萬元的未列艙單貨物。海關警告市民，切勿使用一些來歷不明的藥劑製品及美容針劑，以免危害生命。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒講述案情時表示，3月18日海關在一隻準備前往澳門的內河船，檢獲一隻40呎長貨櫃。貨櫃報稱載有充電插頭，在貨櫃內檢獲大量未列艙單的貨物，市值超過7100萬元。

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒講述行動詳情時指出，海關區域巡邏船於當日下午3時15分，在大嶼山赤鱲角沙洲附近水域，截停一艘正開往澳門的內河船，人員隨即上船搜查，當時船上共有9名本地船員，並載有35隻貨櫃，核對載貨艙單期間，發現其中一隻可疑貨櫃，報稱載有一批充電插頭，但重量高達11.8公噸。

根據風險評估，有關報關資料過於簡單，而且貨物性質及重量明顯不符，懷疑有人利用簡單報關資料，掩人耳目，藉住申報價值低廉不起眼的普通雜貨，以降低被海關搜查的機會，企圖蒙混過關。遂將內河船押送到屯門海關船隊基地，作進一步調查。

其後經查驗，海關在貨櫃內發現大批未列艙單貨物，包括大量藥劑製品、美容針劑、煙草產品、手提電話及電子產品，案件隨後交由有組織罪案調查科跟進調查。

胡雪兒續稱，經人員初步點算，檢獲17板未列艙單貨物，包括780萬件懷疑藥劑製品，多於8000支美容針劑、55公斤雪茄、800多部手提電話及6000多塊電子配件，市值超過7100萬元。當中檢獲的貨品超過一半是懷疑受管制的藥劑製品以及美容針劑，因此藉此機會呼籲市民，切勿使用一些來歷不明的藥劑製品及美容針劑，案件仍在調查中，包括貨物的來源及最終目的地，不排除會有人被捕。

隨著海關大力打擊不同類型的走私活動，留意到今次不法分子將走私貨物報稱為低價值及常見日用品，以為可降低海關的檢查風險，但最終不能成功。海關相信不法分子為逃避相關貨物的進出口管制，因而挺而走險，以身試法。由於進出口相關藥劑製品需要向不同部門取得進出口許可證，因此海關有理由相信走私分子為逃避相關法規，因而挺而走險。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。