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引領人工智能安全 開創智慧警政新局

突發
更新時間：13:12 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:12 2026-03-25 HKT

香港警務處於警察總部舉行第二屆「智慧警政顧問小組」第五次會議，由刑事及保安處處長陳東擔任主席，顧問小組成員來自創科業界的專家與代表，小組圍繞「人工智能時代的治理對策與安全挑戰」這一核心議題，深入探討了人工智能系統的全生命週期安全防護機制，以及人工智能在公共安全領域的實戰應用。專家們探討如何在廣泛使用人工智能技術同時確保安全性。結合政府的整體創科發展方向，例如財政預算案提及的人工智能產業化、推動算力基建及「人工智能+」等，小組為維護本港網絡安全及智慧警政的長遠發展提供了專業建議。

 
瞄準人工智能雙維安全挑戰
 
會議明確界定「治策」與「挑戰」的兩大核心概念。「人工智能時代的治理對策」著眼於人工智能系統全生命週期的安全防護，重點防範模型漏洞、數據投毒、對抗攻擊等風險，以確保技術應用的可靠性與合規性。「人工智能時代的安全挑戰」則專注於利用人工智能技術應對安全威脅，藉由演算法實現網絡攻擊的實時監控、惡意代碼識別等，進一步強化防護效能。會議特邀香港瑞萊智慧聯合創辦人及首席技術官蕭子豪先生及NyxLab聯合創辦人及行政總裁顏國定先生分享專業見解，為智慧警政建設注入專業視角。
 
構建三位一體基礎設施底座
 
蕭子豪先生圍繞「人工智能可信大模型底座與安全對齊治理」分享專業見解，提出以「打造安全、可靠、可控的人工智能基礎設施」是當務之急。透過「全面安全診斷、漏洞深度挖掘、內生安全治療」三位一體的模式，構建全生命週期的安全防護體系。他強調，人工智能在執法領域的應用需嚴防模型被操控風險，建議警隊建立嚴格的數據審核、模型審計與風險應對機制，以確保技術應用安全可控。

.警務處助理處長(刑事) 鍾詠敏女士(右一)歡迎專家顧問出席會議，感謝各界為智慧警政建設貢獻專業智慧。
.警務處助理處長(刑事) 鍾詠敏女士(右一)歡迎專家顧問出席會議，感謝各界為智慧警政建設貢獻專業智慧。
警務處刑事及保安處處長陳東（右一）與警司許綺惠女士（左一）就當日議題交換意見。
警務處刑事及保安處處長陳東（右一）與警司許綺惠女士（左一）就當日議題交換意見。
專家顧問陳建韓先生(右一)建議，為了確保人工智能系統穩健、可控、可審計，警隊可考慮落實「外規內化」，將法規及私隱要求轉化為內部規則。
專家顧問陳建韓先生(右一)建議，為了確保人工智能系統穩健、可控、可審計，警隊可考慮落實「外規內化」，將法規及私隱要求轉化為內部規則。
警務處行動處處長呂錦豪先生（中）強調，人工智能時代將為警隊帶來前所未有的機遇與挑戰，需積極應對以提升執法效能。
警務處行動處處長呂錦豪先生（中）強調，人工智能時代將為警隊帶來前所未有的機遇與挑戰，需積極應對以提升執法效能。

   
智能賦能三大安全實戰場景
 
顏國定先生以「人工智能驅動網絡安全」為題，分享了三大實戰場景：網絡威脅監測、威脅與漏洞管理以及安全運營中心監控。他指出，人工智能技術的應用實現了網絡安全防禦全面提速的效率，讓傳統網絡攻擊的應對時間週期大幅壓縮至數小時，對警隊打擊科技罪案、處置網絡威脅具有關鍵支撐作用。他進一步解釋，人工智能可快速識別網絡異常、精準定位系統漏洞、優化網絡安全事故應變流程，有效降低誤報率並提升防禦反應速度，可為警務工作構建「主動預警、智慧防禦」的安全體系提供堅實的技術基礎。
 
專家建言：平衡技術創新與安全治理
 
與會專家圍繞人工智能應用與安全保障展開深入討論，一致認為香港推動「人工智能+」發展的政策佈局，為智慧警政帶來全新發展機遇，同時也面臨網絡威脅升級、人工智能技術濫用等新型治理挑戰。專家們建議，警隊應整合科研資源，加速人工智能在預防罪案、網絡安全及風險研判中的應用，並聯合業界構建聯防機制，強化相關技術與治理規範。同時，需落實「外規內化」，將法規、隱私等要求轉化為內部規則，確保人工智能系統穩健性與可審計性。
 
展望未來：開創智慧警政新局
 
總結會議時，小組主席陳東表示，這次顧問小組會議凝聚了業界前沿智慧，明確了「人工智能賦能安全」及「人工智能安全保障」的實踐方向。全球趨勢顯示，人工智能安全隱患正逐漸增加，主要源於生成式人工智能的濫用、人工智能代理及開源人工智能軟體的安全漏洞。此外，網絡攻擊門檻降低導致網絡攻擊、隱私洩露與代理失控等問題不容忽視。與會專家普遍認同，政府重視科技創新，企業廣泛應用人工智能技術的同時，安全關注點已從模型內在缺陷轉向部署人工智能後的系統性風險。他們認為，建立涵蓋技術、合規與倫理的協同治理框架至關重要，政策安全已成為網絡安全的核心。警隊一直致力維護網絡安全，推動智慧警政與人工智能深度融合，在提升執法效能的同時，與各界共同築起網絡安全防線。

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