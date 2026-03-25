田廈路奪命意外｜救車遭夾斃七旬司機 為生計中港兩邊走 肇事時正提取貨櫃

洪水橋田廈路舊李屋村一露天停車場，於周二（24日）晚發生致命交通意外。76歲姓劉貨櫃車男司機疑未拉手掣及未熄匙，下車後貨櫃車突然溜前，他急忙救車但不果，被夾困於車門與另一輛貨櫃車拖架之間，最終不治。據知死者生前與妻子居於天晴邨單位，他任職跨境貨櫃車司機，日常為生計須中港兩邊走。事發時他正按物流公司指示，於涉事停車場提取貨櫃，詎料發生慘劇。

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今日（25日）中午，《星島頭條》記者到訪劉男的天邨晴寓所，但屋內無人。鄰居表示，劉男與妻子搬入上址居住數年，他是中港貨櫃車司機，其妻則任職保安員。鄰居又稱，日常未見兩夫婦有子女，而劉男為人友善，出入會點頭打招呼，對其遭逢不測感惋惜。

事發於周二晚上7時許，劉男接獲物流公司指示，到涉事田廈路近舊李屋村的一個卡車停車場提取一個貨櫃。他駕駛貨櫃車到達停車場後，疑在未拉起手掣及熄匙的情況下下車，然後將貨櫃與拖車接上，並走到貨車右側。其間貨車突然溜前，劉男見狀急忙跑回駕駛座並試圖剎停車輛，但貨櫃車繼續去勢未止，劉男被夾於自己的貨櫃車與另一架貨櫃車之間。

物流公司發現劉男遲遲未完成工作，透過定位發現他駕駛的貨櫃車仍然在上址停車場內，公司同事其後發現劉男夾於兩車之間，大驚報案。人員到場將劉男救出並送往天水圍醫院搶救，惟終告不治。案件交由新界北總區交通部特別意外調查隊第一隊負責調查。