Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田廈路奪命意外｜救車遭夾斃七旬司機 為生計中港兩邊走 肇事時正提取貨櫃

突發
更新時間：13:49 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:49 2026-03-25 HKT

洪水橋田廈路舊李屋村一露天停車場，於周二（24日）晚發生致命交通意外。76歲姓劉貨櫃車男司機疑未拉手掣及未熄匙，下車後貨櫃車突然溜前，他急忙救車但不果，被夾困於車門與另一輛貨櫃車拖架之間，最終不治。據知死者生前與妻子居於天晴邨單位，他任職跨境貨櫃車司機，日常為生計須中港兩邊走。事發時他正按物流公司指示，於涉事停車場提取貨櫃，詎料發生慘劇。

相關新聞：天水圍兩貨櫃車相撞 七旬男司機疑睇位未拉上手掣 救車期間被夾慘死

今日（25日）中午，《星島頭條》記者到訪劉男的天邨晴寓所，但屋內無人。鄰居表示，劉男與妻子搬入上址居住數年，他是中港貨櫃車司機，其妻則任職保安員。鄰居又稱，日常未見兩夫婦有子女，而劉男為人友善，出入會點頭打招呼，對其遭逢不測感惋惜。

事發於周二晚上7時許，劉男接獲物流公司指示，到涉事田廈路近舊李屋村的一個卡車停車場提取一個貨櫃。他駕駛貨櫃車到達停車場後，疑在未拉起手掣及熄匙的情況下下車，然後將貨櫃與拖車接上，並走到貨車右側。其間貨車突然溜前，劉男見狀急忙跑回駕駛座並試圖剎停車輛，但貨櫃車繼續去勢未止，劉男被夾於自己的貨櫃車與另一架貨櫃車之間。

物流公司發現劉男遲遲未完成工作，透過定位發現他駕駛的貨櫃車仍然在上址停車場內，公司同事其後發現劉男夾於兩車之間，大驚報案。人員到場將劉男救出並送往天水圍醫院搶救，惟終告不治。案件交由新界北總區交通部特別意外調查隊第一隊負責調查。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
22小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
22小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
02:06
伊朗局勢｜傳美國擬停火一個月、穆傑塔巴允談判 15點協議包括撤核換撤制裁 
即時國際
6小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
2026-03-24 13:25 HKT
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
03:21
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
提防騙子
6小時前
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
影視圈
4小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
19小時前
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
影視圈
22小時前