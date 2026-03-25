機艙老鼠│菲律賓抵港航班偷外幣 警拘54歲內地漢

警方昨（24日）接獲報案，指昨日一班由菲律賓飛往香港的航班上，一名外籍乘客曾將手提包放在座位上方置物櫃內，其後發現手提包內的現金及其他財物不翼而飛。



機場警區人員接報到場，經初步調查，人員以涉嫌盜竊拘捕一名54歲內地男子。調查顯示，被捕人懷疑盜取該名受害人約值500港元的外幣以及一張八達通。被捕人現正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查第六隊跟進。



為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。



警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十年，市民切勿以身試法。