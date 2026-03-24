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港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕

突發
更新時間：18:56 2026-03-24 HKT
發佈時間：18:56 2026-03-24 HKT

近日有傳一名女子乘搭港鐵屯馬綫時懷疑被非禮，有關片段在社交平台瘋傳，片中所見車廂內一名「四眼男」站在車門旁邊，緊貼一名短裙女乘客身後，其間他將左手放在女乘客短裙的後方，並手執短裙有所動作，而涉事男子其後於在荃灣西站下車逃去。據了解，警方以涉嫌「非禮」拘捕一名20歲姓黃青年，案件正交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

相關新聞 : 屯馬綫四眼男疑10分鐘非禮兩妙齡女 緊貼身後摸臀掀裙 警方跟進

女受害人在社交平台講述事件。Threads截圖
女受害人在社交平台講述事件。Threads截圖

受害的短裙女事主在社交平台Threads發文講述事件，指在西鐵車廂內「有個男人摷我條裙」。她形容當時車廂內空間甚多並不擠迫，但男子「企埋嚟」，她「已經覺得怪怪地」。她於是站開一點，未料「佢（男子）又繼續逼埋嚟」；她察覺有異，但由於對方「揹住個大袋，以為係佢個袋撞到我」。女事主指自己越站越出，感覺「越嚟越唔對路」，最後自己走開，該名男子隨即於荃灣西站下車。 

女事主續稱，事後同車一名女乘客向她表示已拍下相關影片，原來對方懷疑亦同遭該名男子撫摸非禮。消息指，兩名受害人分別18歲及26歲，前日（22日）乘搭的涉事列車開往屯門，當時車廂人流並不密集。二人不甘被男子「鹹豬手」非禮，決定在昨日（23日）報案。

涉案男子被拍下。Threads圖片
涉案男子被拍下。Threads圖片

 

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