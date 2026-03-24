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海關破兩販毒案拘3男女 包括23歲男學生 檢$660萬K仔等毒品

突發
更新時間：16:42 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:42 2026-03-24 HKT

香港海關在3月21日及3月23日分別在香港國際機場及何文田偵破兩宗毒品案件，檢獲共約11.4公斤懷疑毒品，估計市值共約660萬元，並拘捕3名男女，其中一人為23歲男學生。

在首宗案件，海關人員在上周六（21日）透過風險評估，在機場查驗一件由荷蘭入境、報稱載有玩具的空運包裹，惟X光影像有可疑，顯示內部物件密度不一，遂進行深入檢查，最終在2個陶瓷雕像內，檢獲8公斤氯胺酮。海關毒品調查科接手調查，昨日（23日）於大埔進行監控遞送行動，拘捕一名23歲收貨男子，報稱學生。他已被暫控一項販運危險藥物罪，明日（25日）在粉嶺裁判法院提堂。

在第二宗案件，海關在何文田進行反毒品行動，截查一名刑迹可疑男子，並於其手持的環保袋內檢獲1.1公斤霹靂可卡因，遂即將他拘捕。海關押解他到附近一住宅單位搜查，再檢獲2.3公斤可卡因、53克霹靂可卡因及一批制毒工具，同事拘捕單位內一名女子。被捕男子32歲，報稱無業，他已被暫控兩項販運危險藥物罪；至於被捕女子27歲，報稱美容師，已被暫控一項販運危險藥物罪。兩人將於明日（25日）在九龍城裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川指，在第二宗案件中，不法分子選擇在私隱度高、保安嚴密的住宅單位作製毒工場，企圖掩人耳目。
 

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