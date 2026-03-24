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天水圍23歲仔遭4人擸滑板圍毆爆缸 疑因眼神問題起爭執

突發
更新時間：19:22 2026-03-24 HKT
發佈時間：19:22 2026-03-24 HKT

天水圍發生傷人案。今日（24日）社交平台流出一段影片，指一名男子被人圍毆致頭破血流，坐在花槽無力反抗，旁邊更有人大叫「關你X事？冇人理你！」消息指，事件發生於上周三（18日）凌晨，事主因眼神問題在天水圍公園內被4人襲擊，事後透露予家人知道後才報警，交由元朗警區刑事調查隊第一隊負責調查。

有關片段長約10秒，片中見到一名男子坐在花槽石壆上，一言不發，其間只攤出左手，清楚見到手掌心內有一灘血迹，而地上亦有大量鮮血。旁邊一名青年用手推他的頭，有人則大叫「關你X事？冇人理你！」

青年被旁邊男子以手推頭。網片截圖
青年被旁邊男子以手推頭。網片截圖
可見傷者左手掌心有大灘血迹。網片截圖
可見傷者左手掌心有大灘血迹。網片截圖
地下亦有大灘血迹。網片截圖
地下亦有大灘血迹。網片截圖

帖文中亦附有數張照片，包括一張傷者倒地相，及３張疑為襲擊事主的男子照片。帖文表示，「懷疑以上人士因為個人理由心情唔好，挑釁及圍毆受害人，壓制受害人使其無力反抗下，近乎謀殺傷害程度，用滑板全力打落受害人頭部，最後受害人係屋企暈倒，滿身流血不止，被屋企人及時發現送醫（院），  否則後果不堪設想。醫生都嚇親話傷勢深到見到頭骨同打斷左手，你地係咪痴Ｘ線架，唔排除有更多欺凌人士牽涉在內。」

消息指，事件發生於上周三（18日）凌晨1時左右，一名23歲姓李男子因眼神問題在天水圍公園與4名男子發生爭執，其間被對方以滑板襲擊頭部，施襲者之後逃離現場。事主前額裂傷，右拇指骨折，右耳及面部擦傷，胸部瘀傷，一度暈倒，清醒後自行到私家醫院求診。他將事件透露給家人後，自行到警署報案，交由元朗警區刑事調查隊第一隊負責調查，正追緝4名年約20至30歲、身穿深色上下身衣物的男子，暫時未有人被捕。

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