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葵涌冧天秤│天秤殘骸已移走 吊雞車離場 大窩口道全解封

突發
更新時間：11:53 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:53 2026-03-24 HKT

葵涌大窩口道一個公屋地盤上周四（19日）有天秤倒塌，操作員連人帶機墮地身亡。部分斷裂天秤跌落附近山坡。房屋署自周一（23日）清晨開始移除天秤殘骸，原定目標為周二（24日）早上7時前完成清理。由於切割與吊走的難度較預期高，最後延至周二中午12時前完成，大窩口道現已全線解封。

現場所見，山坡上天秤的殘骸已全部移走，而重型吊雞車亦駛離現場。房屋署職員亦到山坡勘察環境。大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線於中午12時10分解封。

房屋署表示，署方工程團隊與承建商經連日徹夜趕工，於今日（24日）上午約11時30分順利完成清理天秤殘骸工作。介乎芷葵樓與茵葵樓之間的一段大窩口道及附近行人路亦已解封，有關路面已經恢復行車，行人亦可通行。

 

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