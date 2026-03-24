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大窩口兩間同老闆食店遭淋紅油 警查動機

突發
更新時間：11:22 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:22 2026-03-24 HKT

大窩口德士古道59號一間日本料理餐廳，以及相距100米的大廈街G7號一間餃子店，今（24日）早上約10時，職員報案指兩店分別遭人淋紅油。警員到場調查，將案件列刑事毀壞跟進。

現場所見，兩舖的招牌及地下均遭人淋潑紅油，德士古道的日本料理餐廳門外有閉路電視鏡頭，而餃子店則沒有。據了解，兩店同一老闆，他聞訊亦趕返現場協助調查。

 

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