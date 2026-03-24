屯馬綫四眼男疑10分鐘非禮兩妙齡女 緊貼身後摸臀掀裙 警方跟進

網上流傳一段港鐵屯馬綫女乘客懷疑被非禮的影片。片中所見車廂內一名「四眼男」站在車門旁邊，緊貼一名短裙女乘客身後，其間他將左手放在女乘客短裙的後方，並手執短裙有所動作。涉事男子其後於在荃灣西站下車逃去，據知至少有2名女子在10分鐘內先後受害，其中一人拍下過程，事後她們已報警處理，案件正交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

女受害人在社交平台講述事件。Threads截圖

受害的短裙女事主在社交平台Threads發文講述事件，指在西鐵車廂內「有個男人摷我條裙」。她形容當時車廂內空間甚多並不擠迫，但男子「企埋嚟」，她「已經覺得怪怪地」。她於是站開一點，未料「佢（男子）又繼續逼埋嚟」；她察覺有異，但由於對方「揹住個大袋，以為係佢個袋撞到我」。女事主指自己越站越出，感覺「越嚟越唔對路」，最後自己走開，該名男子隨即於荃灣西站下車。

女事主續稱，事後同車一名女乘客向她表示已拍下相關影片，原來對方懷疑亦同遭該名男子撫摸非禮。兩人都對事件感到驚慌，事後同報警處理。

涉案男子被拍下。Threads圖片

據了解，兩名受害人乘搭的涉事列車開往屯門，先後在10分鐘內遭人「鹹豬手」。首宗案件發生於周日（22日）晚上約10時50分，當時其中18歲的女受害人感到自己左邊臀部，被人觸碰約5秒。她於是望向後方，赫見一名男子站於其後方，而對方的左手靠近她的左邊臀部。她感到害怕，立即走到車廂其他地方。

至同晚約10時59分，涉事男子在車廂內走到另一名26歲女受害人的右後方。其間她感到自己的裙被人觸弄約12秒，因害怕亦走到車廂其他位置。列車到達荃灣西站時，涉事男子於該站落車離去。

案中18歲受害人目擊涉事男子對26歲女受害人的犯案經過，並將過程拍下。兩人經商量後，一同於翌日（23日）向警方報案。