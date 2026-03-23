葵涌冧天秤｜房署指清理難度較預期高 目標周二中午12時前完成

葵涌大窩口道一個公屋地盤上周四（19日）有天秤倒塌，操作員連人帶機墮地身亡。事後，部分斷裂天秤散落山坡。房屋署自周一（23日）清晨開始移除天秤殘骸，原定目標為周二（24日）早上7時前完成清理。然而周一晚上房署表示，清理難度較預期高，工程團隊將盡最大努力，目標於周二中午12時前完成。

房屋署回覆查詢時表示，就早前大窩口道地盤發生的天秤倒塌事故，房屋署工程團隊經與承建商周一清晨已展開移除天秤工作。由於工程須在斜坡上進行，加上工人需把天秤分割成多個部份吊運，而每一部份需再吊運臨時加固物繫穩，難度比預計中高。工程團隊會盡最大努力，目標於周二中午12時前完成工程。天秤移除後會被運至臨時儲存倉，以供相關部門作後續檢測。

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