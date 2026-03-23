警方西九龍放蛇打擊白牌車 拘兩男司機

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，今日（3月23日）「放蛇」打擊非法載客取酬「白牌車」。其間，人員喬裝乘客，透過網上平台租用兩部私家車，分別前往九龍城及油麻地。當車輛抵達目的地時，涉案車輛均無有效出租汽車許可證，遂拘捕兩名47及64歲的本地男司機。

被捕人涉「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「沒有第三者保險而使用車輛」兩罪，已獲保釋候查，須於四月下旬向警方報到。有關車輛已被扣查作進一步檢驗。

涉案兩部車輛已被警方扣查作進一步檢驗。警方圖片

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款10,000元及監禁6個月，再次干犯則可處罰25,000元及監禁12個月。

警方亦作出呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。

涉案兩部車輛已被警方扣查作進一步檢驗。警方圖片