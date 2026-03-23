警跨專業研討會 探討兒童網上性誘識風險

警務處於今日（23日）舉行「應對網上性誘識：預防及保護」跨專業研討會，邀請各界專家及代表，從多角度探討兒童遭受網上性誘識的風險，並共同商討應對策略。

警務處處長周一鳴在致辭中指出，警方2025年全年錄得100宗與網上性誘識相關的案件，當中包括41宗與16歲以下女童非法性交、22宗非禮、6宗窺淫及5宗強姦案。而今年僅首兩個月，已有20宗案件，當中有接近一半案件是涉及本地的熱門社交媒體。大部分受害者為女性，年齡最小的僅10歲，當中更涉及一宗強姦案。

周一鳴表示，網上性誘識是指不法分子利用網絡的隱蔽性，隱藏自己的真實身份，有計劃地接近兒童，最終實施性剝削。這些犯罪分子往往極具耐性，會假扮成同齡的青少年，透過表達大量關心、提供情感傾訴來騙取兒童信任，最終達致獲取色情物品或實施性侵犯的目的。這些情況絕不容忽視。

他強調，應對網上性誘識需教育、監管、法律與信任，每一項都至關重要。他希望研討會能讓大家獲得更多知識，繼續與警務處攜手努力，發揮多專業的協同效應，為下一代的健康成長保駕護航。

今次研討會發布了一項首次由警務處家庭衝突及性暴力政策組、臨床心理學家團隊、香港大學、樹仁大學及善導會跨機構攜手合作進行的本地研究結果，從受害兒童及潛在加害者兩個層面，呈現更立體的網上性誘識情況與預防方向。

研究發現，超過15%受訪者曾經在網上接觸兒童色情物品，當中大部份人表示他們早在13至16歲已經開始接觸；還有一項值得關注的發現，部分受訪者在被告知「沒有人會知道，而且你不會被罰」情況下，均表示希望與兒童發生性接觸。反映要有效打擊網上兒童性誘識，必須同時依靠法律框架、嚴謹的監管措施以及及早教育和預防。

多位專家在研討會分享經驗，包括聯合國國際兒童緊急基金協會大使陳美齡博士，分享「家庭教育在預防兒童網上性誘識中的重要角色」；香港大學教授張敬斯博士及警察臨床心理學家馮浩堅分享有關網上性誘識最新研究；善導會臨床督導主任謝紀良分享真實個案及跨專業協作的經驗與挑戰；以及Meta公共政策總監譚雋蘭和網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪就社交媒體針對網上性誘識的預防措施進行專題討論。

今次研討會為專業人士、學生及家長提供交流平台，旨在提高公眾對網上性誘識的認識，了解其風險並探討應對策略，為兒童打造更安全的網絡環境。研討會有多名家長、校長、教師、社工、兒童服務工作者及警務人員線上線下同步參與。

今次研討會標誌着警務處第五年「童行‧同心」保護兒童計劃一連串活動的圓滿結束。有關警務處保護兒童計劃的更多資訊，請瀏覽保護兒童一站式網絡平台。